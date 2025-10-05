Президент Чехии заявил, что готов начать переговоры о формировании нового правительства

Петр Павел / © Associated Press

Президент Чехии Петр Павел объявил о начале переговоров с партиями по созданию правительства.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что высокая явка показала активную позицию граждан и их заботу о будущем страны.

«Приветствую движение ANO 2011 с победой на выборах и все преуспевшие политические партии. Результаты показывают, что избиратели однозначно подтвердили преимущественно прозападный курс нашей страны», — отметил Павел.

Президент также поблагодарил всех граждан за участие в голосовании, а также членов избирательных комиссий и учреждений, которые обеспечили проведение выборов и подсчет голосов.

По его словам, уже с завтрашнего дня он начнет переговоры с теми политическими силами, которые преодолели необходимый барьер для вхождения в Палату депутатов.

Ранее сообщалось, что на выборах в нижнюю палату чешского парламента, Палату депутатов, победу одержала популистская партия ANO, которую возглавляет пророссийский миллиардер и экс-премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Мы ранее информировали, что Бабиш высказал свою позицию по военной помощи Украине и ответил, поддерживает ли вступление нашей страны в Евросоюз.