- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 1 мин
Президент Чехии заявил, что готов начать переговоры о формировании нового правительства
Президент Чехии Петр Павел отреагировал на результаты парламентских выборов.
Президент Чехии Петр Павел объявил о начале переговоров с партиями по созданию правительства.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что высокая явка показала активную позицию граждан и их заботу о будущем страны.
«Приветствую движение ANO 2011 с победой на выборах и все преуспевшие политические партии. Результаты показывают, что избиратели однозначно подтвердили преимущественно прозападный курс нашей страны», — отметил Павел.
Президент также поблагодарил всех граждан за участие в голосовании, а также членов избирательных комиссий и учреждений, которые обеспечили проведение выборов и подсчет голосов.
По его словам, уже с завтрашнего дня он начнет переговоры с теми политическими силами, которые преодолели необходимый барьер для вхождения в Палату депутатов.
Ранее сообщалось, что на выборах в нижнюю палату чешского парламента, Палату депутатов, победу одержала популистская партия ANO, которую возглавляет пророссийский миллиардер и экс-премьер-министр страны Андрей Бабиш.
