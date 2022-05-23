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Президент Давосского форума призвал создать план Маршалла по восстановлению Украины

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Президент Давосского форума призвал создать план Маршалла по восстановлению Украины

Фото: Associated Press

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал международное сообщество создать план Маршалла по восстановлению Украины.

После Второй мировой войны США инвестировали миллиарды в восстановление Западной Европы. Президент Всемирного экономического форума призывает создать аналогичную программу для Украины и хочет привлечь к этому лидеров мирового бизнеса.

Об этом информирует Spiegel.

"Даже без мирного соглашения (Украины с Россией. – Ред.), которое на данный момент маловероятно, мы должны начать работу над восстановлением, по крайней мере на территориях, которые находятся под контролем Украины", – сказал Бренд. Речь идет об инфраструктуре, электроэнергии, школах, дорогах и мостах.

"Нам нужен план Маршалла для Украины", – подчеркнул он.

Бренде сказал, что хочет призвать к такому плану на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы также соберем для этого генеральных директоров под девизом "Генеральные директора для Украины". Частный сектор также должен играть важную роль в восстановлении страны", – сказал президент Всемирного экономического форума.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратится к участникам форума по видеосвязи. Также ожидаются выступления мэра Киева Виталия Кличко и его брата Владимира.

План Маршалла – программа экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны. Названа в честь тогдашнего госсекретаря США Джорджа Маршалла. Программа действовала с апреля 1948 года по июнь 1952-го. Благодаря этой помощи, Западная Европа смогла восстановить разрушенную войной экономику.

Ранее Владимир Зеленский описал, как видит "план Маршалла" для Украины.

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