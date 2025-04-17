Президент ЕС сравнила окружение Трампа с российскими олигархами и назвала преимущества Европы над США

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сравнила ближайшее окружение американского президента Дональда Трампа с российскими олигархами. В то же время она заявила о значительных преимуществах, которыми располагает Европа над нынешними США.

Об этом фон дер Ляен говорила в интервью немецкому изданию Die Zeit .

«Запад, каким мы его знали, больше не существует», — заявила президент Еврокомиссии.

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По ее словам, из-за непредсказуемого поведения Вашингтона и тарифного хаоса в глобальной торговле больше начинают ценить Европу, которая «известна своей предсказуемостью и надежностью, которая снова начинает восприниматься как нечто очень ценное».

«У нас нет олигархов, устанавливающих правила. Мы не вторгаемся к нашим соседям и не наказываем их», — сказала она, намекая на агрессию РФ в Украине и американские пошлины против партнеров.

Фон дер Ляен отметила, что хотя 13 процентов мировой торговли приходится на США, 87 процентов приходится на другие страны.

«И все они хотят предсказуемости и надежных правил. Европа может это обеспечить”, - заверила она.

Фон дер Ляен также сравнила Европу с США, разсуждая о более высоком уровне социального неравенства американцев и более низкой продолжительности жизни.

«В Европе дети могут учиться в хороших школах, независимо от достатка их родителей. У нас более низкие выбросы CO2 и более высокая продолжительность жизни», — сказала она, добавив, что «противоречивые дебаты разрешены в наших университетах».

Также президент ЕС отметила, что средний класс в Европе шире и сильнее, чем в США.

«Здесь неравенство менее выражено, отчасти потому, что у нас социальная рыночная экономика и потому, что рычаги власти распределены шире», — сказала она.

Напомним, введение администрацией Дональда Трампа жесткого тарифного режима повлекло за собой падение курса американской валюты.