Президент Эстонии патрулировала границу с Россией на велосипеде (ФОТО)

Президент осталась довольна развитием приграничной инфраструктуры.

Президенткой Эстонии Керсти Кальюлайд на велосипеде проинспектировала эстонско-российскую границу.

Об этом Кальюлайд сообщила на своей странице в Facebook.

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"Вместе с Генеральным директором Департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером и главой пограничной службы Эгертом Беличевым мы проехали на велосипедах вдоль сухопутной эстонско-российской границы", — написала она.

Президент осталась довольна развитием приграничной инфраструктуры.

"К счастью, пока нет признаков повышения миграционного давления на нашу границу, но мы внимательно следим за тем, что происходит на восточной границе Литвы и Латвии. И не только следим, но и готовимся", — подытожила Кальюлайд, очевидно имея в виду побег белорусов в Литву и Латвию от политических преследований режима Лукашенко. Как известно, Эстония не граничит с Беларусью.

Напомним, что Керсти Кальюлайд во время визита Владимира Зеленского в Эстонию подарила ему велосипед.

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