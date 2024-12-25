Президент Эстонии выразил уверенность, что в его стране не будет войны

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что воля народа к обороне в случае нападения высока, но он уверен в том, что войны удастся избежать.

Об этом информирует ERR.

Его спросили по поводу страха среди молодежи перед возможным началом войны и мыслями о переезде из страны.

"Я думаю, что нужно отвечать так: никуда ехать не придется, потому что войны не будет. Я уверен, что наша воля к обороне достаточно высока. Это показывают исследования. Но мы не хотим проверять это на практике", – сказал эстонский лидер.

Вместе с тем, по словам Кариса, его страна не хотела бы тестировать 5-ю статью договора НАТО или проверять, бегут ли люди, возьмут ли в руки оружие и встанут на защиту.

"Мы этого не хотим, поэтому должны сделать все, чтобы никто сюда не пришел и чтобы даже мнения об этом не возникло", — подчеркнул президент Эстонии.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахно назвал событие, после которого Европа может отправить войска в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока еще слишком рано говорить о мирных переговорах с Россией.

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