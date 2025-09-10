"Президент Европы" или "босс мафии": как ЕС превратился в "вассала" Трампа

Президент США де-факто стал «крестным отцом» Европы / © White House

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что лидеры ЕС называют его "президентом Европы". Несмотря на насмешки над этим комментарием, он разоблачил неприятную правду: никогда с момента создания ЕС президент США не имел такого беспрецедентного влияния на европейские дела, и никогда еще лидеры 27 стран ЕС не казались столь готовыми ему подчиняться.

Об этом пишет Politico.

Покорность из-за «необходимости»

От саммита НАТО в июне, когда Трамп раскрыл сообщение, в котором генеральный секретарь НАТО Марк Рютте якобы назвал его «папой», до торгового соглашения между ЕС и США европейские лидеры отчаянно пытаются ублажить действующего президента США. Во время общения с журналистами в кулуарах чиновники ЕС объясняют такое «уважение» к Трампу как вынужденный шаг, чтобы сохранить его вовлечение в европейскую безопасность и будущее Украины.

Однако нет никаких признаков того, что, якобы сделав все возможное для поддержки США, лидеры Европы теперь постараются восстановить свой авторитет. Напротив, они теперь, похоже, предлагают Трампу едва ли не самую главную роль в своих делах, даже если он об этом не просит.

Ярким примером является ситуация, когда европейские лидеры попросили Дональда Трампа оказать влияние на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот снял свою блокировку будущего членства Украины в ЕС. Этот факт обращения к президенту США для разрешения внутреннего конфликта ЕС еще больше закрепил статус Трампа как де-факто европейского «политического брокера».

«Он, возможно, никогда не будет президентом Европы, но он может быть ее крестным отцом. Но лучшая аналогия – криминальная. Мы имеем дело с «боссом мафии», который оказывает вымогательское влияние на тот бизнес, который он якобы защищает», — сказал один дипломат ЕС на условиях анонимности, чтобы говорить откровенно.

От «брюссельского эффекта» до «века унижения»

Не так давно ЕС мог с полным правом говорить о себе как о торговом гиганте и «регуляторной сверхдержаве», способной вызывать уважение благодаря своему огромному потребительскому рынку. Лидеры ЕС хвастались «брюссельским эффектом», заставлявшим корпорации придерживаться европейских правовых стандартов, даже если они не были членами блока. Например, в 2001 году Европейская комиссия заблокировала приобретение компанией General Electric фирмы Honeywell за 42 миллиарда долларов, и в течение более десяти лет упорно выступала против крупнейших компаний США.

Сравните это с последними событиями: Еврокомиссия должна была оштрафовать Google за его практику поисковой рекламы, но решение было отложено. После чего его тихо обнародовали пресс-релизом, без участия ответственного комиссара.

«Я никогда не видел ничего подобного за всю свою карьеру в Еврокомиссии. Трамп на этом этапе уже внутри [европейской политической — ред.] машины», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

В последние несколько месяцев ЕС почувствовал, что его суверенитет поставлен под сомнение, а постоянные угрозы Трампа тарифами выявляют реальные пределы влияния блока.

Прогноз развития событий

Причины, по которым лидеры ЕС решили сдаться на милость Трампа, а не бороться, очевидны: они боялись эскалации напряженности с ключевым союзником, учитывая угрозу на восточной границе. Это, по мнению бывшего посла США в ЕС Энтони Гарднера, показало отсутствие солидарности и заставило страны-члены задуматься, "для чего нужен ЕС, если он не может обеспечить защиту в торговле?".

Ситуация оставляет ЕС в отчаянной необходимости нового понимания своей роли на мировой арене. По словам бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, который считается одним из самых авторитетных экономистов Европы, чтобы противостоять сегодняшним вызовам, «Европейский Союз должен превратиться из наблюдателя — или в лучшем случае актера второго плана — в главного героя». Это призыв к лидерам восстановить суверенитет и силу блока, чтобы избежать «столетия унижения».

Напомним, Трамп анонсировал визиты европейских лидеров в США для обсуждения завершения войны в Украине. По его словам, они приедут уже в ближайшие дни.