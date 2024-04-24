Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Президент Финляндии назвал лучший способ избежать войны

Президент Финляндии назвал лучший способ избежать войны

Президент Финляндии Александр Стубб назвал лучший способ избегания войны / Фото: Associated Press

Риторика Запада, по мнению Стубба, в последнее время стала достаточно агрессивной.

Швеция и Финляндия, два новейших члена НАТО, должны играть важную роль в поддержании мира и уменьшении риторики войны, готовясь к ней, заявил во вторник, 23 апреля, в Стокгольме президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом пишет Euractiv.

Находившийся с официальным визитом в Стокгольме Стубб воспользовался случаем обсудить вопросы обороны, в том числе нынешнюю военную риторику Запада, которая, по его словам, в последнее время стала достаточно агрессивной.

"Лучший способ избежать войны —это меньше говорить и больше готовиться, — сказал Стубб. — Я думаю, что вы чувствуете то же самое. Это вполне понятно. Наши экраны заполнены войнами в Европе и на Ближнем Востоке". Но он добавил, что эта риторика может легко нарушить чувство безопасности и веры в будущее для молодых поколений.

По словам Стубба, "Финляндия и Швеция играют важную роль в продвижении мира", отметив, что хотя "это звучит парадоксально", но именно поэтому "мы хотим иметь сильную армию и именно поэтому мы вступили в НАТО ".

Обе страны подали заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину в 2022 году, но стали полноправными членами в разное время — в апреле 2023 года Финляндия и в марте этого года Швеция. Стубб добавил, что обе страны являются членами Альянса и имеют общее дело и судьбу.

Также он отметил, что Швеция и Финляндия будут теперь играть ключевую роль в обороне НАТО в Балтийском море, Арктике и на границе с Россией.

Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что президент-диктатор России Владимир Путин понимает только язык силы. Поэтому единственный способ достичь мира в Украине – это поле боя.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Следующая публикация