Президент Финляндии назвал лучший способ избежать войны

Швеция и Финляндия, два новейших члена НАТО, должны играть важную роль в поддержании мира и уменьшении риторики войны, готовясь к ней, заявил во вторник, 23 апреля, в Стокгольме президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом пишет Euractiv.

Находившийся с официальным визитом в Стокгольме Стубб воспользовался случаем обсудить вопросы обороны, в том числе нынешнюю военную риторику Запада, которая, по его словам, в последнее время стала достаточно агрессивной.

"Лучший способ избежать войны —это меньше говорить и больше готовиться, — сказал Стубб. — Я думаю, что вы чувствуете то же самое. Это вполне понятно. Наши экраны заполнены войнами в Европе и на Ближнем Востоке". Но он добавил, что эта риторика может легко нарушить чувство безопасности и веры в будущее для молодых поколений.

По словам Стубба, "Финляндия и Швеция играют важную роль в продвижении мира", отметив, что хотя "это звучит парадоксально", но именно поэтому "мы хотим иметь сильную армию и именно поэтому мы вступили в НАТО ".

Обе страны подали заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину в 2022 году, но стали полноправными членами в разное время — в апреле 2023 года Финляндия и в марте этого года Швеция. Стубб добавил, что обе страны являются членами Альянса и имеют общее дело и судьбу.

Также он отметил, что Швеция и Финляндия будут теперь играть ключевую роль в обороне НАТО в Балтийском море, Арктике и на границе с Россией.

Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что президент-диктатор России Владимир Путин понимает только язык силы. Поэтому единственный способ достичь мира в Украине – это поле боя.

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