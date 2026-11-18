- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 491
- Время на прочтение
- 1 мин
Президент Финляндии ответил на требование России выйти из НАТО: что сказал Стубб
Финляндия будет оставаться членом Альянса до тех пор, пока он будет существовать.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не намерена выходить из НАТО, несмотря на требование России, которое, по сообщениям СМИ, Москва выдвинула в ходе мирных переговоров по Украине в Абу-Даби. Он подчеркнул, что членство Финляндии в Альянсе не будет отменено ни при каких обстоятельствах.
Об этом Стубб заявил в интервью финскому изданию Ilta-Sanomat.
По словам президента, сообщения о российском ультиматуме не заслуживают серьезного внимания. Он подчеркнул, что Финляндия вступила в НАТО в 2023 году и будет оставаться членом Альянса до тех пор, пока он будет существовать.
«Членство Финляндии в НАТО не будет отменено ни при каких обстоятельствах. Этого не хочет ни Финляндия, ни НАТО. Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, так же как НАТО является гарантией безопасности для нас», — заявил Стубб.
Он также отметил, что никогда не слышал подобных требований непосредственно от представителей России, и назвал такие утверждения совершенно несерьезными.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Россия якобы потребовала от Финляндии выйти из НАТО в ходе переговоров в Абу-Даби, посвященных поиску путей прекращения войны в Украине.
Напомним, Россия требует пересмотреть архитектуру безопасности в Европе, в том числе выход Финляндии из НАТО и отказ Альянса от размещения военных баз в странах Балтии.