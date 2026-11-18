Александр Стубб / © Getty Images

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не намерена выходить из НАТО, несмотря на требование России, которое, по сообщениям СМИ, Москва выдвинула в ходе мирных переговоров по Украине в Абу-Даби. Он подчеркнул, что членство Финляндии в Альянсе не будет отменено ни при каких обстоятельствах.

Об этом Стубб заявил в интервью финскому изданию Ilta-Sanomat.

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По словам президента, сообщения о российском ультиматуме не заслуживают серьезного внимания. Он подчеркнул, что Финляндия вступила в НАТО в 2023 году и будет оставаться членом Альянса до тех пор, пока он будет существовать.

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«Членство Финляндии в НАТО не будет отменено ни при каких обстоятельствах. Этого не хочет ни Финляндия, ни НАТО. Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, так же как НАТО является гарантией безопасности для нас», — заявил Стубб.

Он также отметил, что никогда не слышал подобных требований непосредственно от представителей России, и назвал такие утверждения совершенно несерьезными.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Россия якобы потребовала от Финляндии выйти из НАТО в ходе переговоров в Абу-Даби, посвященных поиску путей прекращения войны в Украине.

Напомним, Россия требует пересмотреть архитектуру безопасности в Европе, в том числе выход Финляндии из НАТО и отказ Альянса от размещения военных баз в странах Балтии.

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