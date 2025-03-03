Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому "финский способ" помириться: что предлагает

Президент Финляндии посоветовал Зеленскому и Трампу сходить в финскую сауну, чтобы успокоиться.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что дипломатический диалог между Киевом и Вашингтоном должен быть возобновлен, а напряжение – снизиться.

Об этом сообщает Bloomberg Television.

Стубб призывает Зеленского и Трампа вернуться к диалогу. Именно поэтому он предложил им необычный способ разрешения конфликта.

"Иногда публичная дипломатия не срабатывает. Но в таких ситуациях нужно действовать по-фински: глубокий вдох, холодная ванна, сауна – и снова за стол переговоров. Такое бывает, ничего не поделаешь", – говорит Стубб.

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Комментируя недавний инцидент в Белом доме, президент Финляндии признал, что подобные события в международной дипломатии нечасты.

"Я всю свою взрослую жизнь занимаюсь международной политикой и дипломатией и никогда не видел ничего подобного публично. За закрытыми дверями могут происходить разные ситуации, но события, подобные произошедшим в пятницу перед камерами, крайне редки", — признался политик.

Отвечая на вопрос, кто должен первым пойти на примирение – Трамп или Зеленский, Стубб сказал, что "для танго нужны двое".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Венсом.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио обвинил Владимира Зеленского в срыве мирных переговоров. Издание Bloomberg также писало, что Дональд Трамп требует от Зеленского извинений.

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