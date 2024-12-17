Президент Финляндии сделал громкое заявление о введении миротворцев в Украину

Стубб считает, что в этом вопросе не стоит забегать вперед.
Президент Финляндии Александр Стубб выразил предостережение относительно забегания наперед в вопросе введения миротворцев в Украину после возможного прекращения огня.
Об этом политик заявил на встрече стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Таллинне, передает Yle.
По его словам, для реализации миротворческой операции необходимо разрешение ООН. Стубб отметил, что сейчас для Украины важнее получить оружие для борьбы в условиях войны.
"Отступайте", — заявил Стубб в ответ на вопрос о его послании к России.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет направлять миротворцев в Украину, пока идет война.
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