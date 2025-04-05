Президент Финляндии сделал громкое заявление относительно миротворцев в Украине: что он сказал

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что миротворцы в Украине пока не являются актуальным вопросом / © Getty Images

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Финляндия не планирует отправлять миротворцев в Украину, поскольку этот вопрос не актуален в нынешних условиях войны.

Об этом заявил президент Александр Стубб в интервью изданию Die Welt.

По его словам, дискуссия по поводу миротворческих сил превратилась в "символическую", но не имеет реальной перспективы.

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"Даже если Европа направит в Украину от 20 до 60 тысяч солдат, это не сыграет решающую роль", - подчеркнул Стубб.

Он подчеркнул, что существуют другие пути помощи Киеву, которые могут быть эффективнее введения наземных войск.

"Наземные войска сейчас не находятся в нашей повестке дня", - заявил президент Финляндии.

По его мнению, к этому вопросу можно будет вернуться только после прекращения военных действий на территории Украины.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина ведет активную работу по формированию международной коалиции поддержки . Коалиция будет охватывать не только три упомянутые страны, а более широкий круг партнеров.