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Президент Финляндии сделал громкое заявление относительно миротворцев в Украине: что он сказал
Некоторые европейские политики высказывали идею о возможном введении миротворческой миссии в Украину, но пока конкретных решений принято не было.
Финляндия не планирует отправлять миротворцев в Украину, поскольку этот вопрос не актуален в нынешних условиях войны.
Об этом заявил президент Александр Стубб в интервью изданию Die Welt.
По его словам, дискуссия по поводу миротворческих сил превратилась в "символическую", но не имеет реальной перспективы.
"Даже если Европа направит в Украину от 20 до 60 тысяч солдат, это не сыграет решающую роль", - подчеркнул Стубб.
Он подчеркнул, что существуют другие пути помощи Киеву, которые могут быть эффективнее введения наземных войск.
"Наземные войска сейчас не находятся в нашей повестке дня", - заявил президент Финляндии.
По его мнению, к этому вопросу можно будет вернуться только после прекращения военных действий на территории Украины.
Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина ведет активную работу по формированию международной коалиции поддержки . Коалиция будет охватывать не только три упомянутые страны, а более широкий круг партнеров.