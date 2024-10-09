Президент Финляндии сделал заявление о формировании "НАТО 3.0": какие его задачи

Александр Стубб заявил о возвращении к первоначальной роли сдерживания, которую НАТО должно было выполнять как мощный военный Альянс.

В современных геополитических условиях НАТО возвращается к своей первоначальной задаче, для которой и создавался. Речь идет о сдерживании и обороне от угроз с Востока, прежде всего со стороны России.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком Альянса Марком Рютте, сообщает "Укринформ".

Стубб отметил, что сейчас НАТО работает по обоим направлениям – как сдерживания, так и обороны.

"Я убежден, что мы сейчас наблюдаем за формированием "НАТО 3.0". Мы возвращаемся к первоначальной роли по сдерживанию, которую НАТО должно было выполнять как мощный военный Альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно от России. Мы имеем общее понимание в рамках Альянса относительно вызовов в сфере безопасности, и очень важно, что сейчас мы работаем по обоим направлениям – как сдерживания, так и обороны", – высказался президент Финляндии.

Стубб также отметил, что его государство является активным участником мер солидарности и совершенствования командных структур НАТО. В частности, Финляндия вместе с США и северными союзниками будет входить в состав объединенного командования Альянса в Норфолке, создавать мощный сухопутный компонент в составе своих вооруженных сил. Кроме того, государство вместе со Швецией прорабатывает создание передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга блока.

"Благодаря мощи наших военных мы будем поставщиками, а не потребителями безопасности. И видим, что у многих стран-союзниц есть большое стремление помочь нам в этом", – сказал финский лидер.

Напомним, командование НАТО решило создать новый штаб Сухопутных войск в Северной Европе. Местом расположения выбран финский город Миккели, примерно в 110 км от границы с Россией.

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