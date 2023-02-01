Президент Грузии хочет, чтобы Россия прекратила оккупацию части страны в рамках мирного соглашения с Украиной

Зурабишвили сказала – не требуя от России полного выхода из оккупированных территорий в пределах условий капитуляции, западный мир совершит большую ошибку.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна прекратить почти 15-летнюю оккупацию территории ее страны в рамках возможного мирного соглашения о прекращении войны России против Украины.
Об этом грузинская лидер рассказала в интервью Bloomberg.
"Россия должна выучить, где проходят ее границы", — подчеркнула Зурабишвили.
"Грузинские вопросы должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эту войну можно решить без отступления России со всех оккупированных территорий в регионе", – заявила президент Грузии.
Издание отмечает, что призыв Зурабишвили к возобновлению регионального порядка зависит от решающего поражения в войне против Украины президента РФ Владимира Путина. По мнению президента Грузии, этот момент быстро близится.
"Россия уже практически проиграла битвы, если не полностью войну", – сказала Зурабишвили.
"Не требуя от России полного выхода (с оккупированных территорий – ред.) в пределах условий капитуляции, западный мир совершит еще одну большую ошибку – такую же большую, как в 2008 и в 2014 годах", – отметила президент Грузии, имея в виду войну РФ против ее страны в 2008 году и аннексию Москвой украинского Крыма в 2014 году.
Напомним, что в 90-х годах Россия разместила свои войска в Абхазии и Южной Осетии, оккупировав примерно пятую часть территории Грузии.
Отметим, в декабре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его государство не будет оказывать военную помощь Украине, но поможет гуманитарно.
Позже министр культуры и экс-вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что правительство отказывается передавать Украине вооружение, чтобы не втянуть страну в еще одну войну.
При этом правительство Грузии категорически отказалось передавать Украине самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", предоставленные государством во время нападения России в 2008 году.
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