Президент Грузии хочет, чтобы Россия прекратила оккупацию части страны в рамках мирного соглашения с Украиной

Зурабишвили сказала – не требуя от России полного выхода из оккупированных территорий в пределах условий капитуляции, западный мир совершит большую ошибку.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна прекратить почти 15-летнюю оккупацию территории ее страны в рамках возможного мирного соглашения о прекращении войны России против Украины.

Об этом грузинская лидер рассказала в интервью Bloomberg.

"Россия должна выучить, где проходят ее границы", — подчеркнула Зурабишвили.

"Грузинские вопросы должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эту войну можно решить без отступления России со всех оккупированных территорий в регионе", – заявила президент Грузии.

Издание отмечает, что призыв Зурабишвили к возобновлению регионального порядка зависит от решающего поражения в войне против Украины президента РФ Владимира Путина. По мнению президента Грузии, этот момент быстро близится.

"Россия уже практически проиграла битвы, если не полностью войну", – сказала Зурабишвили.

"Не требуя от России полного выхода (с оккупированных территорий – ред.) в пределах условий капитуляции, западный мир совершит еще одну большую ошибку – такую же большую, как в 2008 и в 2014 годах", – отметила президент Грузии, имея в виду войну РФ против ее страны в 2008 году и аннексию Москвой украинского Крыма в 2014 году.

Напомним, что в 90-х годах Россия разместила свои войска в Абхазии и Южной Осетии, оккупировав примерно пятую часть территории Грузии.

Отметим, в декабре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его государство не будет оказывать военную помощь Украине, но поможет гуманитарно.

Позже министр культуры и экс-вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что правительство отказывается передавать Украине вооружение, чтобы не втянуть страну в еще одну войну.

При этом правительство Грузии категорически отказалось передавать Украине самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", предоставленные государством во время нападения России в 2008 году.

Грузия "кинула" Украину, Армения и Казахстан пошли против Путина! | Игорь Попов

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