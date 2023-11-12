Президент Грузии надеется, что ее страна вступит в ЕС одновременно с Украиной, и назвала год

В Грузии надеются вступить в ЕС одновременно с Украиной и Молдовой.

Об этом сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому телеканалу LCI.

Она согласилась с предположениями председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, который допустил, что Украина может стать членом Европейского Союза в 2030 году, если будут выполнены все необходимые условия.

"Нет, я думаю, что это произойдет одновременно. Это произойдет в 2030, 2031 или 2029 году, я не знаю, но этот горизонт будет следующим, " большим взрывом", как говорится, следующие участники войдут примерно вместе. Мы — трио: Молдова, Украина и Грузия, и это трио создано вместе с нами. Мне кажется, идея Шарля Мишеля интересна. 2030 год — это горизонт для рассмотрения на расширение союза", — сказала она.

Напомним, 8 ноября Еврокомиссия приняла решение рекомендовать начать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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