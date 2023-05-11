Президент Грузии обвинила правительство в лицемерии в вопросе возобновления авиасообщения с Россией

Она отметила, что правительство манипулирует, когда говорит, что возобновление авиасообщения с Россией нужно для защиты соотечественников за границей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство страны, которое намерено нормализовать отношения с Россией.

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Об этом сообщает издание " Новости-Грузия ".

"Мы должны заботиться о своих гражданах или бывших гражданах за рубежом, это должно быть одним из приоритетов и частью комплексной стратегии. Но мы не должны танцевать под дудку Кремля в выбранное им время!", — отметила Зурабишвили.

Она напомнила, что правительство страны мотивирует свои намерения якобы стремлением позаботиться о соотечественниках за границей.

"Интересно, почему я не смогла за четыре года переговоров с минюстом добиться хоть какого-либо результата в упрощении предоставления им гражданства Грузии?", — спрашивает Зурабишвили.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин пытается "подкупить" власти Грузии тем, что отменяет российские визы для грузинских граждан и возобновляет авиасообщение.

Кроме того, мы ранее информировали, что Грузины восстали из-за решения России отменить для них визы, а президент заявила о "прикрытии поражения в Бахмуте".

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