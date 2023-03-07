Президент Грузии отменила все встречи в США и планирует обратиться к своей стране из-за протестов

Посольство США уже назвало произошедшее "черным днем для грузинской демократии".

Администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили отменяет все запланированные встречи в ООН и готовится к обращению к своей стране на фоне вспыхнувших 7 марта протестов.

Об этом сообщает "Первый канал" Грузии.

В настоящее время Зурабишвили находится в США с визитом. Она намерена срочно обратиться к населению Грузии в связи с протестами из-за противоречивых законопроектов об "иноагентах".

Отметим, что в конце 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени следует российскому законодательству об "иноагентах".

Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью. В обсуждении не участвовало большинство оппозиционных депутатов.

В стране вспыхнули многотысячные протесты. Между протестующими и полицией продолжаются столкновения.

Добавим, что из 150 депутатов 76 проголосовали "за" принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", 13 — "против" и 61 человек воздержался. Что не так со скандальным законом, читайте здесь.

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