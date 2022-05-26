Президент Грузии ответила на планы Кремля провести "референдум" о присоединении Южной Осетии к РФ

Президент Грузии ответила на планы Кремля провести "референдум" о присоединении Южной Осетии к РФ

Российско-оккупационные власти в Южной Осетии планируют 17 июля провести "референдум" о присоединении так называемой "республики" к России.

На такое решение отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала такие действия провокацией со стороны России и предупредила о ответной реакции мирового сообщества.

Об этом глава Грузии сказала на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости Грузии в четверг, 26 апреля.

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"Еще одна провокация России, угроза референдума в Южной Осетии и аннексии не сумеет разжечь противостояние между нами и не заставит нас пересмотреть нашу мирную политику. Россия не должна допустить еще одну роковую ошибку. Это не останется без ответа и вызовет ответную реакцию международного сообщества", – сказала она.

Зурабишвили добавила, что Грузия не намерена использовать военную силу в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, так называемый "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о присоединении к составу РФ. В тексте указа говорится, что голосование проводится в связи с "историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией".

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