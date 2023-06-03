Президент Грузии предложила выпустить Саакашвили из тюрьмы и назвала условие

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили из тюрьмы с электронным браслетом.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление президента в интервью французскому телеканалу France 24.

"Я думаю, что с ним (Саакашвили – ред.) следует хорошо обращаться, и я говорю это вслух – поскольку так обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС", — сказала Зурабишвили.

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На вопрос о том, намерена ли президент Грузии помиловать Саакашвили, учитывая состояние его здоровья, политик ответила, что это не возместит ущерб, причиненный стране.

"Они (европейские чиновники — ред.) подчеркивают ущерб, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я много делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был причинен решениями, принятыми правительством, и амнистия на самом деле не возместит этот вред", — добавила она.

Что предшествовало

Напомним, Тбилисский городской суд в 2018 году заочно признал Саакашвили виновным в "злоупотреблении служебными полномочиями" и присудил политику три года заключения.

Позже суд признал Саакашвили виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили и присудил ему за это шесть лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком более двух лет.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 сразу после своего возвращения в страну накануне местных выборов.

Экс-президент Грузии считает себя политическим заключенным и несколько раз объявлял голодовку, которую то прекращал, то снова возобновлял.

Состояние здоровья Саакашвили уже длительное время крайне тяжелое, и в июле 2022 года его адвокат заявил, что экс-президент Грузии уходит из политики.

Напомним, 15 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии освободить экс-президента страны и гражданина Украины Михеила Саакашвили, отправить его на лечение за границу.

Экс-президент Грузии в заключении потерял почти половину прежнего веса, медики предрекают ему полиорганную недостаточность.

Ранее экспертиза волос Михеила Саакашвили показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути. Правительство Польши заявило, что в этой стране готовы принять экс-президента Грузии на лечение.

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