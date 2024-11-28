Президент Грузии заявила, что правительство "объявило войну своему народу" — подробности

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным заявлением на фоне решения правительства о приостановлении процесса евроинтеграции страны, заявив, что так оно "объявило войну своему народу".

Об этом сообщает Sova.news.

Перед брифингом президент встретилась с представителями дипломатического корпуса и лидерами западной оппозиции относительно заявления правительства о прекращении евроинтеграции Грузии.

"Сегодня была поставлена точка в конституционном перевороте, который длится несколько недель или даже месяцев. Поставлена точка в движении от Европы к России. Если кто-то сомневался, то сегодня эти сомнения развеялись", — заявила она.

По словам Зурабишвили, именно 28 ноября нелегитимная власть провозгласила не мир, а войну собственному народу, прошлому и будущему.

"На этом пути нет ни грузинской государственности, ни независимости, ни будущего без России", — добавила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, Запад слишком опоздал со своими оценками.

"О вопросе изменения внешнеполитического курса Грузии больше ничего доказывать, все уже предельно ясно. Она обратила внимание, что буквально через несколько минут после выступления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в котором он заявил о приостановлении евроинтеграции, президент РФ Владимир Путин выразил свое удовлетворение и оценил власти Грузии за их покорность", — добавила она.

Зурабишвили призвала назначить и провести новые парламентские выборы.

"Сегодня перед этим вызовом мы либо вместе, либо нас не будет", — сказала она представителям оппозиции.

Саломе Зурабишвили также заявила, что сейчас в Грузии идет движение сопротивления. Она пообещала, что будет до конца президентом, подчеркнув, что сегодня остается единственным легитимным институтом и единственным человеком, наделенным правом "говорить с миром от имени грузинского общества".

Напомним, вечером 28 ноября Тбилиси охватили протесты после оглашения премьера об отказе от вступления в ЕС.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не будет вести переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года и отказывается от каких-либо европейских бюджетных грантов.

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