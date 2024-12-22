Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности — ситуация в Тбилиси

В Тбилиси тысячи человек собрались на главной площади.

Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности и призвала назначить новые внеочередные выборы в парламент до 29 декабря. Именно тогда истекает срок ее полномочий, а партия "Грузинская мечта" планирует провести инаугурацию Михеила Кавелашвили.

Об этом Зурабишвили сказала, выступая перед многотысячным митингом в Тбилиси.

Как передает "Эхо Кавказа", Саломе Зурабишвили также заявила, что не боится ареста, которым ей угрожает премьер Иракли Кобахидзе.

Тем временем в Тбилиси тысячи человек собрались на центральной площади. Они требуют повторных парламентских выборов.

Напомним, ранее в Грузии избрали президентом Михаила Кавелашвили, являвшегося единственным кандидатом. Избирательная коллегия страны, абсолютное большинство которой имела провластная партия "Грузинская мечта", отдала за него 224 голоса.

Известно, что Михаил Кавелашвили – шестикратный чемпион Грузии по футболу. Почти 10 лет он депутат парламента от "Грузинской мечты".

В 2022 году возглавил "отделенную" от правящей партию "Сила народа". Именно депутаты от этой партии инициировали рассмотрение грузинского закона об "иноагентах", повлекшем за собой масштабные протесты по всей стране.

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