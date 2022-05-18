Президент Хорватии хочет заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Миланович хочет ввести изменения в избирательный закон Боснии, прежде чем парламент Хорватии ратифицирует членство двух скандинавских стран в НАТО.

Президент Хорватии Зоран Миланович хочет заблокировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает хорватский телеканал N1.

В среду, 18 мая, Миланович заявил, что поручит постоянному представителю Хорватии при НАТО послу Марио Нобило проголосовать против принятия членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.

Президент Хорватии заявил, что членство Финляндии и Швеции должно зависеть от избирательной реформы в Боснии, которая облегчила бы боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности.

Впрочем, в МИДе Хорватии на прошлой неделе заявили, что Нобило будет придерживаться указаний министерства, а не президента. А министерство неоднократно выражало свою поддержку членства двух стран в НАТО.

Между тем, министр иностранных дел Гордан Грлич Радман считает, что такое высказывание Милановича наносит ущерб репутации страны.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заблокировал начало переговоров по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Главный тезис, чему страна против — сомнения в том, что это произойдет быстро.

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