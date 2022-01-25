Президент Хорватии назвал Революцию Достоинства "переворотом" и заявил, что Украине не место в НАТО

Президент Хорватии назвал Революцию Достоинства "переворотом" и заявил, что Украине не место в НАТО

Он также назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран Европы.

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против отправления хорватских военных в Восточную Европу в составе подразделений НАТО.

Об этом информирует dnevnik.hr.

Он заявил, что Украина не место в НАТО и назвал события Революции Достоинства "переворотом".

"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек. Украина все еще одна из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал", — сказал Миланович.

Президент Хорватии пообещал помешать вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной.

"НАТО наращивает свое присутствие (в Восточной Европе — Ред.), мы ничего с этим делать не будем. Если будет эскалация, мы отзовем всех (из Альянса — Ред.), до последнего хорватского солдата. А Пленкович (премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который выступает в поддержку Украины. – Ред.) может угрожать, сколько захочет. Я этого не допущу. Хорватия должна убегать от этого (конфликта между РФ и Украиной) как от пожара", - сказал глава Хорватии.

Ранее президент и премьер Хорватии поссорились из-за Украины. Президент Хорватии Миланович назвал визит премьера Пленковича в Украину "шарлатанством".

Премьер Хорватии Андрей Пленкович находился с визитом в Киеве 8 декабря. В рамках встречи с Хорватией было подписано совместное право на европейскую перспективу Украины.

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