Президент Ирана на русском обратился к Путину: о чем шла речь в заявлении

Президент Ирана / © Википедия

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал обращение к лидеру РФ Владимиру Путину, в котором выразил благодарность за поддержку и вдохновение в текущем военном противостоянии.

Сообщение появилось в социальной сети X.

В своем сообщении Пезешкиан подчеркнул, что коммуникация со стороны Москвы и поддержка русского народа играют значительную роль для иранской стороны. По словам иранского президента, взаимодействие между странами преследует цель формирования новых союзов.

«Сообщение президента Путина и поддержка русского народа вдохновляют нас в эту войну. Противостояние и мужество иранского народа обещают новые связи, обеспечивающие безопасность стран Восточной Азии региона. От имени народа Ирана благодарит правительство и народ России», — заявил Масуд Пезешкиан.

Сообщение президента Ирана в соцсети на оригинальном языке.

Напомним, по данным двух источников, знакомых с разведкой, чиновники Ирана и РФ начали тайные переговоры по поставкам дронов сразу через несколько дней после ударов Израиля и США по Тегерану.

По информации издания The Wall Street Journal, Москва передает Тегерану компоненты для беспилотников, в том числе системы связи, навигации и наведения.

Также мы писали, что Россия окончательно отвергла любую дипломатическую сбалансированность масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Москва откровенно заявила о поддержке действий Тегерана в противостоянии с Соединенными Штатами Америки и Израилем.