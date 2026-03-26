- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1164
- Время на прочтение
- 1 мин
Президент Ирана на русском обратился к Путину: о чем шла речь в заявлении
Пезешкиан в соцсети X поблагодарил Россию за «мужество и сопротивление».
Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал обращение к лидеру РФ Владимиру Путину, в котором выразил благодарность за поддержку и вдохновение в текущем военном противостоянии.
Сообщение появилось в социальной сети X.
В своем сообщении Пезешкиан подчеркнул, что коммуникация со стороны Москвы и поддержка русского народа играют значительную роль для иранской стороны. По словам иранского президента, взаимодействие между странами преследует цель формирования новых союзов.
«Сообщение президента Путина и поддержка русского народа вдохновляют нас в эту войну. Противостояние и мужество иранского народа обещают новые связи, обеспечивающие безопасность стран Восточной Азии региона. От имени народа Ирана благодарит правительство и народ России», — заявил Масуд Пезешкиан.
Война в Иране и поддержка РФ — последние новости
Напомним, по данным двух источников, знакомых с разведкой, чиновники Ирана и РФ начали тайные переговоры по поставкам дронов сразу через несколько дней после ударов Израиля и США по Тегерану.
По информации издания The Wall Street Journal, Москва передает Тегерану компоненты для беспилотников, в том числе системы связи, навигации и наведения.
Также мы писали, что Россия окончательно отвергла любую дипломатическую сбалансированность масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Москва откровенно заявила о поддержке действий Тегерана в противостоянии с Соединенными Штатами Америки и Израилем.