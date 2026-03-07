- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
Президент Ирана ответил на требование Трампа о «безоговорочной капитуляции» Тегерана
Ранее американский президент заявил, что США не будут заключать с Ираном никакого соглашения.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился за удары по соседним странам, но в то же время отклонил возможность капитуляции Тегерана.
Об этом он заявил во время видеообращения, сообщило издание The Times of Israel.
По его словам, требование США о «безоговорочной капитуляции» — это «мечта, которую они должны унести с собой в могилу».
Иранский президент подчеркнул, что его временный управляющий совет одобрил приостановку таких атак, но при условии — если не будет ударов с их территории.
«Отныне они не должны атаковать соседние страны или запускать по ним ракеты, разве что эти страны нападут на нас. Я думаю, что мы должны решить это по дипломатическому пути», — высказался Масуд Пезешкиан.
Заявление Трампа
Американский президент Дональд Трамп исключил любую возможность дипломатического соглашения с Ираном для прекращения войны.
«Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции», — написал он в Truth Social.
По его словам, США и их союзники «неустанно будут работать над тем, чтобы вернуть Иран из предела уничтожения», как только будет избран приемлемый новый лидер. Тогда, отметил Трамп, что страны ждет «большое будущее».