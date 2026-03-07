ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Президент Ирана ответил на требование Трампа о «безоговорочной капитуляции» Тегерана

Ранее американский президент заявил, что США не будут заключать с Ираном никакого соглашения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился за удары по соседним странам, но в то же время отклонил возможность капитуляции Тегерана.

Об этом он заявил во время видеообращения, сообщило издание The Times of Israel.

По его словам, требование США о «безоговорочной капитуляции» — это «мечта, которую они должны унести с собой в могилу».

Иранский президент подчеркнул, что его временный управляющий совет одобрил приостановку таких атак, но при условии — если не будет ударов с их территории.

«Отныне они не должны атаковать соседние страны или запускать по ним ракеты, разве что эти страны нападут на нас. Я думаю, что мы должны решить это по дипломатическому пути», — высказался Масуд Пезешкиан.

Заявление Трампа

Американский президент Дональд Трамп исключил любую возможность дипломатического соглашения с Ираном для прекращения войны.

«Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции», — написал он в Truth Social.

По его словам, США и их союзники «неустанно будут работать над тем, чтобы вернуть Иран из предела уничтожения», как только будет избран приемлемый новый лидер. Тогда, отметил Трамп, что страны ждет «большое будущее».

Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie