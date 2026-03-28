Президент Ирана пригрозил мерами мести: детали

Иранский президент заявляет, мол, страна не совершает превентивных атак, а дает «решительный ответ».

Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан / © Associated Press

Тегеран «решительно ответит», если их инфраструктура и экономика станут мишенью для атак Израиля и США.

Об этом иранский президент Масуд Пезешкиан написал в Сети X резидент Ирана.

«Мы много раз заявляли, что Иран не совершает превентивных атак, но мы дадим решительные ответные удары, если наша инфраструктура или экономические центры станут мишенью», — написал Пезешкиан.

Обратился иранский лидер и в «страны регион», которые с начала войны атакуют ракеты и дроны Тегерана.

«Если вы хотите развития и безопасности, не позволяйте нашим врагам управлять войной с ваших земель», — подчеркнул Пезешкиан.

Напомним, президент Ирана на русском обратился к диктатору РФ Владимир Путин. В своем заявлении он выразил благодарность «фюреру» за поддержку и вдохновение в текущем военном противостоянии. По словам президента, коммуникация со стороны Москвы и поддержка русского народа играют значительную роль для иранской стороны.

