Президент Италии заявил, что мировая война уже началась

Пока не только Украина защищается от российской агрессии.

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что сейчас в мире уже происходит мировая война, но она идет по частям из-за большого количества конфликтов.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Италии.

Он заявил, что в настоящее время не только Украина защищается от российской агрессии.

"К сожалению, мы должны отметить, что не только Киев все еще защищается от неприемлемой российской агрессии, но и многие другие регионы нашего земного шара находятся в более опасном состоянии, чем в прошлом году", — заявил президент.

Маттарелла отметил, что атака на международные правила, перевернувшая ценности, повлекла негативные последствия во всех областях земного шара.

Он заявил, что на Ближнем Востоке происходит эскалация насилия после террористической атаки ХАМАС на Израиль.

"Ситуацию в Газе руководство ООН охарактеризовало как "апокалиптическую", и остатки территорий, находящихся под властью Палестинской национальной администрации, также находятся в тисках тяжелых страданий из-за насилия, которому подвергаются люди", — добавил он.

Президент Италии заявил, что российская агрессия против Украины продолжает наносить большие страдания для гражданского населения и очень негативно влияет на весь мир.

"Нас беспокоит вред, который наносят нашей планете вирусы или природные катастрофы, но мы должны понимать, что наибольшая опасность происходит от плачевного поведения некоторых правительств, военизированных формирований и террористических групп", — добавил он.

Также президент Италии заявил о проницательности Папы Римского Франциска по поводу мировых конфликтов.

"Невозможно не признать проницательность понтифика Франциска, десять лет назад впервые заговорившего о "мировой войне по частям". Это предупреждение, актуальное сейчас как никогда, нельзя игнорировать, оно призывает к более осознанному прочтению реальности. Эти фрагменты войны, по сути, рискуют создать ложную перспективу, обмануть нашу способность к анализу и пониманию", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о главных политических задачах для Украины и союзников на следующий год.

Кроме того, мы ранее информировали, что на следующей неделе Сенат США проголосует за помощь для Украины.

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