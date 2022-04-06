Президент Израиля помиловал заключенного украинца, желающего ехать защищать свою Родину

Мужчину в 2017 году посадили почти на семь лет за контрабанду наркотиков.
Президент Израиля Исаак Герцог помиловал заключенного украинца, заявившего о желании улететь домой и защищать свою страну от российских захватчиков.
Об этом пишет Times of Israel.
Отмечается, что украинец был арестован в 2017 году. Он прибыл в Израиль как турист, однако в его чемодане израильские правоохранители обнаружили несколько килограммов кокаина.
Мужчину посадили почти на семь лет, однако теперь, за год до истечения срока наказания, его освободили из-под стражи.
По словам адвоката украинца, мужчина "вернется на свою родину, которая сейчас в огне, и присоединится к украинским военным, чтобы остановить зверств в Украине".
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