Президент Казахстана на фоне массовых протестов дал 10 срочных поручений правительству: список

Токаев, в частности, ожидает от силовиков, что те срочно найдут виновных в протестах.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев дал десять срочных поручений правительству на фоне массовых протестов в стране.

Об этом сообщается на сайте президента страны.

Среди опубликованных поручений Токаева:

Создать специальную следственную группу из представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур. Они должны выявить причины произошедших событий и привлечь к ответственности всех виновных.

и привлечь к ответственности всех виновных. Вооруженные силы, КНБ, МВД, Нацгвардия и другие силовики должны повысить боевую готовность, а также провести мероприятия по поддержанию морального духа военнослужащих.

а также провести мероприятия по поддержанию морального духа военнослужащих. Материально поддержать семьи погибших сотрудников полиции и вооруженных сил.

погибших сотрудников полиции и вооруженных сил. Организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий "преступных группировок".

для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий "преступных группировок". Создать комиссии по оценке суммы ущерба, причиненного вследствие беспорядков; начать работы по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в Алматы и других регионах после стабилизации ситуации.

причиненного вследствие беспорядков; начать работы по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в Алматы и других регионах после стабилизации ситуации. Стабилизировать работу коммунальщиков, транспорта и социальной инфраструктуры.

коммунальщиков, транспорта и социальной инфраструктуры. Нацбанку и АРФР – обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.

второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации. Принять меры по защите дипломатических представительств , а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.

, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний. МИД должен обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем вопросам сотрудничества.

Напомним, 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ.

Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления в стране массового протеста.

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