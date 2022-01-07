Президент Казахстана приказал силовикам открывать огонь на поражение без предупреждения

Токаев назвал переговоры с протестующими "глупостью".
Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Такое заявление он сделал 7 января во время обращения к народу.
Токаев заявил, что, мол, Казахстан "имеет дело с иностранными бандитами", а протестующих он традиционно назвал — "убийцами и преступниками". По его словам, якобы на Алматы "напало 20 тысяч бандитов".
"Мною приказано открывать огонь на поражение без предупреждения. За границей высказываются призывы к переговорам. Какая глупость! Какие переговоры могут быть с убийцами и преступниками! Мы имеем дело с бандитами, поэтому их нужно уничтожать и это будет сделано в ближайшее время", — сказал он, подчеркнув, — "Кто не покажется, тот будет ликвидирован".
По его словам, "все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности". В то же время, Токаев добавил, что "миротворческий контингент" ОДКБ прибыл в Казахстан на непродолжительное время.
Кроме того, в связи со стабилизацией ситуации в Казахстане включат Интернет через 1,5 часа, но он будет работать с интервалом.
"Свободный доступ в Интернет не означает свободного распространения клеветы. Мы будем принимать меры по обнаружению провокаторов", — сказал Токаев.
Напомним, в Казахстане в начале января начались протесты из-за цены на газ.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.
Утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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