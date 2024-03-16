Президент Казахстана Токаев предложил сменить флаг страны: какая причина

Президент Казахстана предложил изменить государственный флаг страны, поскольку нынешний, по его мнению, слишком сложный и содержит элементы советской эпохи.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 15 марта предложил рассмотреть вопрос изменения герба его страны.
Об этом он заявил на третьем заседании Национального курултая в городе Атырау на западе страны, сообщает "Радио Свобода".
По словам Токаева, нынешний герб, утвержденный в июне 1992 года, слишком сложный, смешивает стили и имеет элементы советской эпохи.
"О государственном гербе считаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика (сочетание несовместимых элементов — ред.) и признаки советской эпохи", — заявил Токаев.
Лидер Казахстана добавил, что "в случае всеобщего согласия" над вопросом может работать специальная комиссия, которая "объявит открытый конкурс на лучший проект нового герба Республики Казахстан".
Напомним, ранее сообщалось, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российский президент Владимир Путин оказывал давление на президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева по поставкам отдельных видов вооружения российской армии.
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