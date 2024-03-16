Президент Казахстана Токаев предложил сменить флаг страны: какая причина

Президент Казахстана предложил изменить государственный флаг страны, поскольку нынешний, по его мнению, слишком сложный и содержит элементы советской эпохи.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 15 марта предложил рассмотреть вопрос изменения герба его страны.

Об этом он заявил на третьем заседании Национального курултая в городе Атырау на западе страны, сообщает "Радио Свобода".

По словам Токаева, нынешний герб, утвержденный в июне 1992 года, слишком сложный, смешивает стили и имеет элементы советской эпохи.

"О государственном гербе считаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика (сочетание несовместимых элементов — ред.) и признаки советской эпохи", — заявил Токаев.

Флаг Казахстана сейчас / Фото: pixabay.com

Лидер Казахстана добавил, что "в случае всеобщего согласия" над вопросом может работать специальная комиссия, которая "объявит открытый конкурс на лучший проект нового герба Республики Казахстан".

Напомним, ранее сообщалось, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российский президент Владимир Путин оказывал давление на президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева по поставкам отдельных видов вооружения российской армии.

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