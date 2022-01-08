Президент Казахстана во второй раз позвонил Лукашенко и главе Таджикистана

Президент Казахстана во второй раз позвонил Лукашенко и главе Таджикистана

Речь шла о ситуации в Казахстане.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 8 января позвонил Александру Лукашенко и лидеру Таджикистана Эмомали Рахмона.

Об этом сообщает БЕЛТА и пресс-служба президента Таджикистана.

"Телефонный разговор Александра Лукашенко и президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева состоялся утром 8 января. Они обсудили ситуацию и ситуацию в Казахстане, а также дальнейшие действия", — говорится в сообщении.

К слову, это был уже второй разговор Лукашенко и Токаева за последние два дня. Накануне белорусские военные в составе "миротворческих сил" ОДКБ прибыли в Казахстан для "утоления" протестов. В Минске говорят, что военные уже приступили к охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана.

Также ситуацию в охваченном протестами Казахстане Токаев обсудил во второй раз и с главой Таджикистана. Президент Казахстана рассказал коллеге о том, какие принимаются меры, чтобы "взять под контроль ситуацию".

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"Президент Казахстана поблагодарил главу нашего государства и народ Таджикистана за поддержку и направление в Казахстан ограниченного контингента военнослужащих Таджикистана в составе объединенных "миротворческих сил" ОДКБ для оказания содействия в охране правопорядка и обеспечения стабильности", — сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. В настоящее время неизвестно, сколько точно людей пострадали и погибли в результате беспорядков.

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