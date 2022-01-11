Президент Казахстана заявил, что из моргов похитили тела зарубежных боевиков – участников протестов

Кто мог украсть их, Токаев не уточнил.

Тела зарубежных боевиков были похищены из моргов в Казахстане, где несколько дней происходили массовые протесты.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 января.

Президент страны Касим-Жомарт Токаев заверяет, что некоторые иностранцы принимали участие в недавних протестах с целью захвата власти. Мол, для этого даже переодевались в гражданскую одежду. Правда, из какой именно страны прибыли эти боевики и кто мог украсть их тела, Токаев не уточнил.

В то же время в стране сообщают о трех загадочных смертях высокопоставленных чиновников из МВД и Комитета Нацбезопасности. Telegram-каналы местных СМИ пишут, что один покончил с собой, другой нашли застреленным во дворе собственного дома, а третий умер от инфаркта. По стечению обстоятельств все они занимали высокие должности в областях, где вспыхнули протесты.

Тела зарубежных боевиков похитили из моргов в Казахстане

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января из- за цены на газ. Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка. По неофициальным данным, там погибли более полутора сотен человек. Около 10 тысяч были задержаны силовиками.

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