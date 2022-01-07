Президент Казахстана заявил о стабилизации ситуации в отдельных районах страны

По мнению Токаева, введение режима чрезвычайного положения дает результаты.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что в отдельных районах страны, где протестовали с начала 2022 года, стабилизировалась ситуация. По его мнению, введение режима чрезвычайного положения дает результаты.

Такое заявление он сделал 7 января во время обращения к народу.

"Вчера (6 января. – Ред.) ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. Введение режима чрезвычайного положения дает результаты. Во всей стране восстанавливается конституционная законность", – выразился он.

Токаев говорит, что в Алматы во время протестов пострадали не только административные дома, но и личное имущество мирных жителей, а также гражданские и военные. По его словам, "антитеррористическая операция" в Казахстане продолжается и все причастные к протестам, как он заверил, будут привлечены к ответственности.

"Силами полиции, национальной гвардии и армии проводится масштабная и слаженная работа по наведению правопорядка в соответствии с Конституцией", — добавил президент.

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Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Также он сообщил, что в отдельных районах страны восстановят доступ в Интернет и поэтапно будет сниматься режим чрезвычайного положения.

Как сообщалось, в Казахстане в начале января начались протесты из-за цены на газ.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

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