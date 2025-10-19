- Дата публикации
Президент Колумбии обвинил США в убийстве рыбака: что говорит Трамп
Накануне США атаковали лодку в Колумбии. Трамп утверждает, что оно перевозило наркотики.
В Колумбии обвинили США в убийстве рыбака. Это произошло из-за удара ракетой по судну.
Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петр в соцсети X.
Глава государства возмутил тот факт, что национальные новости не волнуют убийство скромного колумбийского рыбака в Санта-Марте. По его словам, это дело рук США.
«США уничтожили рыболовную семью в городе, где пройдет саммит Латинской Америки и Европы», — отметил он.
Петр отмечает, что США вторглись на территорию Колумбии и убили рыбалку, его семью и детей. Это, отмечает он, родина Боливара, а американцы убивают детей бомбами.
«США обидели колумбийскую национальную территорию и убили честного колумбийского рабочего. Пусть меч Боливара будет поднят!», - добавил он.
Кадры уничтожения судна в X обнародовал Трамп . Он подчеркнул, что не будет терпеть наркотрафик.
«Под моим руководством Соединенные Штаты Америки не пострадают наркотеррористами, которые занимаются незаконной торговлей наркотиками как наземным, так и морским путем», — отметил Трамп.
Ранее, 16 сентября, США атаковали лодки у берегов Венесуэлы, причастных к перевозке наркотиков. Погибли 3 члена экипажа.
«Внимание! Если вы перевозите наркотики, которые могут убить американцев, мы охотимся за вами», — отметил Трамп.