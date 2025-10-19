Президент Колумбии обвинил США в убийстве рыбака: что говорит Трамп

Флаг Колумбии / © Associated Press

В Колумбии обвинили США в убийстве рыбака. Это произошло из-за удара ракетой по судну.

Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петр в соцсети X.

Глава государства возмутил тот факт, что национальные новости не волнуют убийство скромного колумбийского рыбака в Санта-Марте. По его словам, это дело рук США.

«США уничтожили рыболовную семью в городе, где пройдет саммит Латинской Америки и Европы», — отметил он.

Петр отмечает, что США вторглись на территорию Колумбии и убили рыбалку, его семью и детей. Это, отмечает он, родина Боливара, а американцы убивают детей бомбами.

«США обидели колумбийскую национальную территорию и убили честного колумбийского рабочего. Пусть меч Боливара будет поднят!», - добавил он.

Кадры уничтожения судна в X обнародовал Трамп . Он подчеркнул, что не будет терпеть наркотрафик.

«Под моим руководством Соединенные Штаты Америки не пострадают наркотеррористами, которые занимаются незаконной торговлей наркотиками как наземным, так и морским путем», — отметил Трамп.

Ранее, 16 сентября, США атаковали лодки у берегов Венесуэлы, причастных к перевозке наркотиков. Погибли 3 члена экипажа.

«Внимание! Если вы перевозите наркотики, которые могут убить американцев, мы охотимся за вами», — отметил Трамп.