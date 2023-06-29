Президент Колумбии отреагировал на ракетный удар по Краматорску и осудил Россию

Президент Колумбии Густаво Петро отреагировал на ракетный удар по пиццерии в Краматорске, осудив ранения трех граждан его страны. Он подчеркнул, что Россия нарушает законы ведения войны, атакуя гражданских.

Об этом он написал в Twitter.

Президент Колумбии осудил Россию из-за ракетного удара по ресторану, где находились граждане его страны. Он подчеркнул, что МИД должен вручить РФ "ноту протеста".

"Россия напала на троих беззащитных граждан Колумбии. Тем самым нарушает законы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста. Мы ожидаем в целости и невредимости возвращения в свои дома Серхио, Эктора и Каталины", — написал Густаво Петро.

Напомним, российская террористическая армия вечером 27 июня нанесла ракетный удар по Краматорску, из-за которого погибли 12 человек. Среди пострадавших от атаки есть трое иностранцев — жители Колумбии, которые на момент обстрела были в пиццерии.

Один из потерпевших, колумбийский политик Серхио Харамильо, рассказал, что в тот вечер они заказали еду и только сев ужинать, услышали взрыв.

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