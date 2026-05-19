ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
519
Время на прочтение
1 мин

Президент Кубы пригрозил США "кровавой бойней": что произошло

Лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможное военное вмешательство США может привести к "кровавой бойне" и серьезным последствиям для всего региона.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Куба

Куба / © Associated Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель резко отреагировал на сообщения о возможном обострении между Гаваной и Вашингтоном .

Об этом пишет CNN

По его словам, любая военная операция США против Кубы обернется "кровавой бойней" и поставит под угрозу мир в Латинской Америке.

Заявление прозвучало после публикаций американских медиа о якобы приобретении Кубой сотен беспилотников и возможных планах атаковать американские объекты, в том числе базу в Гуантанамо. Кубинские власти назвали эти сообщения "выдумками", которые могут использоваться как повод для вмешательства.

Напряжение между странами усилилось также из-за сообщения о возможном предъявлении США обвинений экспрезиденту Кубы Raúl Castro по делу об уничтожении самолетов гуманитарной организации в 1996 году.

Кубинские чиновники отмечают, что страна имеет право на самооборону в соответствии с международным правом. Между тем в США все чаще раздаются заявления о необходимости более жесткой политики в отношении Гаваны.

Напомним, в последнее время США существенно нарастили интенсивность разведывательных миссий у берегов Кубы, совершив десятки полетов авиации и беспилотников в последнее время.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
519
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie