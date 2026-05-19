Президент Кубы пригрозил США "кровавой бойней": что произошло

Куба / © Associated Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель резко отреагировал на сообщения о возможном обострении между Гаваной и Вашингтоном .

Об этом пишет CNN

По его словам, любая военная операция США против Кубы обернется "кровавой бойней" и поставит под угрозу мир в Латинской Америке.

Заявление прозвучало после публикаций американских медиа о якобы приобретении Кубой сотен беспилотников и возможных планах атаковать американские объекты, в том числе базу в Гуантанамо. Кубинские власти назвали эти сообщения "выдумками", которые могут использоваться как повод для вмешательства.

Напряжение между странами усилилось также из-за сообщения о возможном предъявлении США обвинений экспрезиденту Кубы Raúl Castro по делу об уничтожении самолетов гуманитарной организации в 1996 году.

Кубинские чиновники отмечают, что страна имеет право на самооборону в соответствии с международным правом. Между тем в США все чаще раздаются заявления о необходимости более жесткой политики в отношении Гаваны.

Напомним, в последнее время США существенно нарастили интенсивность разведывательных миссий у берегов Кубы, совершив десятки полетов авиации и беспилотников в последнее время.

