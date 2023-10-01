Президент Латвии назвал три фактора, которые заставят РФ прекратить войну в Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал свое мнение по поводу прекращения войны Россией. Так, есть конкретные факторы, которые заставят Владимира Путина остановиться.

Об этом Ринкевичс сказал в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

Есть три фактора

По словам президента, первый фактор – это понимание того, что Запад продолжит поддерживать Украину вне зависимости от того или иного отдельного поворота войны. "Я думаю, Путин понимает, что он не тот, кто бросает вызов экономическому могуществу США, Канады и Европейского Союза", – говорит Ринкевичс.

Второй фактор – это производство оружия и боеприпасов. "Нам нужно показать, что мы целенаправленно наращиваем оборонно-промышленный потенциал и производим все необходимые Украине гранаты, боеприпасы, ракеты, беспилотники и танки, в то же время пополняя собственные запасы", – отмечает президент Латвии.

Третий фактор – это прогресс Украины на фронте. "Он должен показать России, что все мечты о возвращении территорий, освобожденных Украиной, бесполезны", – объяснил латвийский лидер.

Судя по всему вышеперечисленному, добавляет он, Россия будет вынуждена переосмыслить свою стратегию.

Ранее полиция Латвии предупредила, что размещение на автомобилях провокационных надписей на русском языке типа "Я русский" — недопустимо. Именно поэтому правоохранители будут вынуждать их удалять.

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