Президент Латвии призвал Европу готовиться к войне: нужно больше военных и оружия

Латвия уже ввела обязательную военную службу для мужчин в 2023 году и увеличила расходы на оборону до 4% ВВП.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейские страны ввести военную обязанность, отметив, что континент остается "достаточно слабым" в военном плане.

В эфире Sky News он заявил, что Европе необходимо усиливать обороноспособность, в частности, учитывая нестабильность в отношениях с США.

Латвия уже ввела обязательную военную службу для мужчин в 2023 году и увеличила расходы на оборону до 4% ВВП.

"Учитывая то, что происходит в мире, мы приняли такое решение, и многим другим европейским странам следует последовать нашему примеру", — отметил Ринкевичс.

Он также указал на растущую обеспокоенность среди граждан Европы из-за рисков безопасности.

"Многие люди немного нервничают. Люди следят за новостями. Конечно, сильные заверения – это одно, но другие европейские правительства должны убедиться, что мы становимся сильнее", – подчеркнул президент Латвии.

В то же время в Великобритании не рассматривают введение воинского долга. Министр Пэт Макфадден заявил, что такой инициативы пока нет, однако странам придется адаптироваться к "новой реальности".

"Мы не рассматриваем возможность введения воинского долга, но, конечно, мы объявили о значительном увеличении расходов на оборону", – отметил он.

Ринкевичс назвал Латвию, Эстонию и Литву "лакмусовой бумажкой НАТО" и призвал к усилению "общего присутствия" на границах с Россией. По его словам, деклараций о поддержке недостаточно – необходимы реальные действия. "Меня устраивают формулировки, но нужны и дела", – подчеркнул он.

Комментируя изменение подхода США к политике в отношении России и Украины, президент Латвии отметил, что сотрудничество его страны с Вашингтоном остается конструктивным, однако Европе следует больше внимания уделять собственной оборонной стратегии. "Мы уделяем большое внимание Соединенным Штатам. К сожалению, мы не так много говорим о том, что мы, Европа, должны делать, и мы видим, что Европа сейчас достаточно слаба", — подчеркнул он.

Балтийские страны, граничащие с Россией, имеют одни из самых высоких оборонных расходов в НАТО по ВВП. Они также являются одними из самых активных сторонников Украины и уже долгое время предупреждают об угрозе режима Владимира Путина.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен озвучила план по перевооружению Европы. В планах – мобилизовать около 800 млрд евро на оборонные расходы.