Президент Латвии сказал, в чем ошибся Путин по поводу Евросоюза

Кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что европейская демократия очень уязвима. Но он ошибается.

Об этом в Брюсселе во время общения с прессой по итогам встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает "Укринформ".

"Следует реализовать долгосрочную программу по поддержке Украины"

Как подчеркнул президент Латвии, президент РФ действительно убежден, что демократия слаба из-за выборов, много обсуждений и политических дебатов. Он уверен: диктатурой управлять легче, чем демократией.

"Но он ошибается. История демонстрирует, что даже несмотря на дебаты и непростые процессы в принятии решений, демократия намного более устойчива, чем о ней иногда думают. Мы (европейцы — ред.) удивили Путина, мы удивили мир и самих украинцев, которыми о мы можем быть", – признал Ринкевичс.

Как помним, вокруг темы продолжительности войны России против Украины велось немало споров. Сначала речь шла о "трех днях", потом о нескольких неделях или месяцах. Сегодня всем четко понятно, подчеркнул глава Латвии, что война будет продолжаться еще некоторое время, именно поэтому Евросоюз должен реализовывать долгосрочную программу по поддержке Украины.

"Это должно определять политику и стратегию не только в Европейском Союзе, а также в более широком смысле – в НАТО и в коалиции стран, поддерживающих Украину. Это требует большего финансирования для Украины и ее перспектив в ЕС, развития европейской оборонной промышленности и оборонных возможностей". На что бы Путин ни рассчитывал, мы должны доказать, что он ошибается", – акцентировал президент Латвии.

Он также отметил мощную работу партнеров по поддержке Украины, сдерживанию российской агрессии и введению режима санкций против страны-агрессора. Ринкевичс поблагодарил за все это Европарламент.

Напомним, в разведке Великобритании отметили, что руководство России все больше использует историю как оружие, чтобы насадить антизападные настроения россиянам и запугать западных соседей РФ.

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