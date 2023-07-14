Президент Литвы назвал очень важное условие для вступления Украины в НАТО

Люди, которые принадлежат к "пятой колонне" в Украине, то есть работают на российские нарративы, не должны занимать высокие должности.

Борьба с "пятой колонной", особенно с людьми, занимающими высокие должности и одновременно работающими на Россию, является важным условием для вступления Украины в НАТО.

Об этом заявил в интервью LRT президент Литвы Гитанас Науседа.

"Это одно из условий, очень важное условие. Но, согласитесь, "пятая колонна" есть везде, даже в тех странах, о которых мы можем и не догадываться, далеко, даже к западу от нас. Она и у нас есть, она тоже есть в Украине", – сказал Науседа.

По словам литовского президента, главная задача в этом контексте состоит в том, чтобы не позволить таким людям высоко подниматься в иерархии власти.

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"Каждый раз, когда я слышу, что кого-то снимают с высокой должности, это меня радует, потому что я понимаю: государство наводит порядок", — сказал литовский лидер.

Он добавил, что Украина знает об этом условии, относительно этого Науседа общался с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Литвы также выразил уверенность, что после окончания войны вопрос о членстве Украины в НАТО решится очень быстро.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин понимает нетерпение Киева из-за отсутствия графиков вступления в НАТО. Впрочем, что касается членства, то здесь должны быть выполнены условия.

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