Мир
171
1 мин

Президент Литвы попал в больницу: его прооперировали

Литовский лидер получил повреждения, находясь дома. У него рваная рана предплечья.

Богдан Скаврон
Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа / © Associated Press

В воскресенье, 22 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа был госпитализирован после того, как получил дома бытовую травму.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу литовского президента.

Сообщается, что Гитанас Науседа был получил рваную рану предплечья. Обстоятельства травмирования не разглашаются.

По информации пресс-службы президента, литовскому лидеру врачи оказали первую медицинскую помощь у него дома. После этого Науседа поехал в Вильнюсскую республиканскую университетскую больницу, где была проведена операция.

Планируется, что эту ночь президент Литвы проведет в больнице.

Литовский лидер известен как преданный сторонник Украины, во время полномасштабного вторжения он дважды посещал Киев.

Под его руководством Литва оказывает военную поддержку, принимает украинских беженцев и намерена участвовать в послевоенном восстановлении нашего государства.

Гитанас Науседа возглавляет страну второй срок подряд с 2019 года.

Напомним, в январе этого года президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с заметным покраснением одного глаза, что привлекло внимание СМИ и пользователей соцсетей. В пресс-службе французского президента тогда объяснили, что покраснение возникло из-за лопнувшего сосуда, и заверили, что это не влияет на его здоровье.

