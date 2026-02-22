- Дата публикации
Президент Литвы попал в больницу: его прооперировали
Литовский лидер получил повреждения, находясь дома. У него рваная рана предплечья.
В воскресенье, 22 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа был госпитализирован после того, как получил дома бытовую травму.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу литовского президента.
Сообщается, что Гитанас Науседа был получил рваную рану предплечья. Обстоятельства травмирования не разглашаются.
По информации пресс-службы президента, литовскому лидеру врачи оказали первую медицинскую помощь у него дома. После этого Науседа поехал в Вильнюсскую республиканскую университетскую больницу, где была проведена операция.
Планируется, что эту ночь президент Литвы проведет в больнице.
Литовский лидер известен как преданный сторонник Украины, во время полномасштабного вторжения он дважды посещал Киев.
Под его руководством Литва оказывает военную поддержку, принимает украинских беженцев и намерена участвовать в послевоенном восстановлении нашего государства.
Гитанас Науседа возглавляет страну второй срок подряд с 2019 года.
Напомним, в январе этого года президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с заметным покраснением одного глаза, что привлекло внимание СМИ и пользователей соцсетей. В пресс-службе французского президента тогда объяснили, что покраснение возникло из-за лопнувшего сосуда, и заверили, что это не влияет на его здоровье.