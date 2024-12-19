Президент Литвы сделал громкое заявление о переговорах с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока еще слишком рано говорить о мирных переговорах с Россией. Он считает, что Россия находится в сильной позиции.

Об этом он рассказал по прибытию на саммит ЕС в Брюсселе, сообщило издание "Европейская правда".

"Я слышал определенные слухи о мирных переговорах. По-моему, еще слишком рано об этом говорить. Россия сейчас в наступательной позиции, Россия идет вперед, Россия чувствует себя сильнее в любых возможных переговорах. Это не приведет к справедливому и устойчивому миру", – отметил Науседа.

По его мнению, любые попытки начать переговоры в настоящее время приведут к несправедливому и нестабильному миру.

"Россия не демонстрирует никакой воли к переговорам. Думаю, в этой ситуации мы можем делать все от нас зависящее для поддержки Украины, чтобы сделать Украину сильнее. И только после этого продвигаться к столу переговоров", – добавил президент Литвы.

Напомним, Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным.

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