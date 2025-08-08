Президент Мексики сделала заявление о возможности военного вторжения США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум / © Associated Press

В пятницу, 8 августа, президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на беспокойство общества из-за сообщений в новостях о том, что Соединенные Штаты могут использовать военную силу для борьбы с наркокартелями.

Заявление лидера страны цитирует Reuters.

По словам Шейнбаум, правительство Мексики было проинформировано о таких мерах, но они не имеют ничего общего с операциями американских военных на мексиканской земле.

Ранее в пятницу издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал директиву Пентагона о начале применения военной силы против некоторых латиноамериканских наркокартелей.

Ранее президетка Шейнбаум сообщала, что президент США давил на нее во время телефонного разговора в апреле, уговаривая, чтобы она согласилась на большую роль американских военныхв борьбе с наркокартелями в Мексике.

Тогда она сказала Трампу, что их две страны «могут работать вместе, но вы на своей территории, а мы на своей».

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения ударов беспилотниками по наркокартелям в Мексике.