Президент Мексики стала жертвой сексуального домогательства на улице: видео

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум / © Associated Press

Реклама

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подверглась домогательствам со стороны неизвестного мужчины, который подошел к ней на улице, попытался поцеловать и коснулся ее груди. Инцидент произошел во время общения мексиканского лидера с людьми во время прогулки и попал на видео.

Об этом пишет издание El Pais.

Президент вышла из своей резиденции в полдень во вторник, 4 ноября, и пошла в Министерство народного образования в центре города, расположенного примерно в полукилометре. Шейнбаум время от времени совершает такие публичные прогулки, встречаясь с людьми, которые подходят к ней, чтобы сфотографироваться и поздороваться.

Реклама

В какой-то момент неизвестный мужчина подошел к ней с левой стороны, обнял ее за плечи, наклонился, чтобы поцеловать в шею, и коснулся ее груди. Президент без резкости, но с проявлением заметного дискомфорта, убрала руки мужчины, которые уже лежали на ее теле, и нервно улыбнулась.

Домогательства прекратились только тогда, когда один из чиновников, который сопровождал президента, встал между ней и неизвестным мужчиной.

Через несколько секунд Клаудия Шейнбаум сказала: «Не волнуйтесь», и жестом дала знак своему коллеге, что мужчина может сделать фотографию.

Президент Мексики никак не комментировала этот инцидент, однако созданный ее администрацией Секретариат по делам женщин опубликовал заявление, в котором признал, что «к сожалению, ни одна женщина не застрахована от сексуальных домогательств».

Реклама

Согласно данным мексиканского Национального института статистики и географии (INEGI), 45% женщин в Мексике становились жертвами уличных домогательств.

Уголовный кодекс страны определяет физический контакт без согласия как сексуальное домогательство. За такие действия предусмотрено наказание лишением свободы на срок от одного до пяти лет.

Как пишет издание, этот случай вновь обострил вопрос президентской безопасности после того, как Шейнбаум отклонила идею создания президентской гвардии для своей охраны.

Напомним, в субботу, 1 ноября, в Мексике был убит мэр Карлос Мансо в городе Уруапани во время публичного празднования Дня мертвых.