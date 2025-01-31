Президент Мексики требует от Google не переименовывать Мексиканский залив на картах — Reuters

Также она призвала Google разместить карту Мексиканской Америки на видном месте.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обратилась с требованием к компании Google, чтобы она не меняла на своих картах название Мексиканского залива на Американский.

Об этом информирует Reuters.

Ранее в Google официально заявили, что Google Maps сменит название Мексиканский залив на Американский залив для американских пользователей, как только новый топоним официально внесут в Систему географических названий США.

В своем письме президент Мексики заявила, что Соединенные Штаты не имеют права в одностороннем порядке менять название залива, а потому требует от компании не делать этого, добавив, что Вашингтон имеет право изменять название только 12-мильной зоны вокруг побережья своей страны.

Кроме того, она призвала Google разместить карту Мексиканской Америки на видном месте.

Ранее сообщалось, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку, включая Соединенные Штаты, в "Мексиканскую Америку".

Мы ранее информировали, что Мексика отказала в посадке военному самолету США, что временно сорвало планы администрации Трампа депортировать мигрантов.

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