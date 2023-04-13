Президент Microsoft предупредил, что спецслужбы РФ и "Вагнер" пытаются проникнуть в сообщество геймеров

Не исключено, что российские спецслужбы заинтересованы в вербовке агентов среди геймеров.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил о наличии информации, свидетельствующей о заинтересованности спецслужб России и ЧВК "Вагнер" в игровом сообществе.

Об этом Смит сообщил на мировом экономическом форуме Semafor.

Президент Microsoft рассказал, что аналитический отдел корпорации всесторонне изучил имеющиеся данные и предупредил руководство компании об опасности проникновения в игровое сообщество российских разведывательных служб.

Также читайте Российские хакеры собирают информацию в Украине с помощью камер наблюдения в кафе – СМИ

В разговоре со Смитом модератор затронул эту тему в контексте войны в Украине и недавно изложенных в Сеть секретных документов Пентагона. Важнейшие данные были размещены на закрытых игровых форумах, в том числе на Discord-сервере Minecraft.

Тогда в Microsoft сообщили правительству США об интересе Федеральной службы безопасности и Главного разведуправления России к игровым площадкам как к источникам получения информации и, возможно, вербовке агентов.

"Речь идет и о ЧВК "Вагнер", и о российской разведке, и они лишь частично используют это (геймерские сообщества – ред.) как место для распространения информации", – сказал Смит.

Microsoft President @BradSmi хочет, чтобы Wagner Group и российская intelligence должны трудиться на penetrated gameming communities для того, чтобы “быть place to get information in circulation.” pic.twitter.com/F7CCmaqOvu — Semafor (@semafor) 12 апреля 2023

Напомним, издание The New York Times сообщило, что из слитых в Сеть тайных документов американской разведки можно сделать вывод о серьезных конфликтах в России между силовыми ведомствами. Речь идет о ФСБ, Минобороны и террористической ЧВК "Вагнер".

Читайте также: