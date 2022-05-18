Президент Молдовы призвала Путина вывести из Приднестровья российские войска

Президента Молдовы Майа Санду, выступая в Европейском парламенте, призвала Россию вывести войска из непризнанного Приднестровья.
Как пояснила Санду, присутствие российских войск на территории так называемого Приднестровья нарушает нейтралитет Молдавии.
Об этом глава Молдавии заявила, выступая в Европейском парламенте в среду, 18 мая.
"Сегодня нет неизбежной угрозы привлечения Молдовы к войне, мы – нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет. Мы не хотим дестабилизации, мы имеем видение мирной реинтеграции страны", – заявила Санду.
Во время выступления президент Молдовы подчеркнула, что ее страна уважает территориальную целостность Украины и осуждает российское вторжение.
"Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, Киев – это Украина", — подчеркнула она. Ее слова чиновники Европарламента поздравили аплодисментами.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, ситуация на территории так называемого Приднестровского региона Молдавии осталась без существенных изменений. Российские военные находятся в повышенной степени боевой готовности.
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