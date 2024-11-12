Дуда отказался от совместного фото на саммите в Баку: при чем здесь Лукашенко

Как отметили в окружении Дуды, это был сознательный и символический жест

Президент Польши Анджей Дуда отказался принять участие в совместной съемке с участниками климатического саммита ООН (COP-29) в Баку из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко.

Информацию об этом предоставил Polsat News.

"Это символический момент, так называемое семейное фото, когда лидеры стран-участниц саммита стоят бок о бок и позируют для группового фото. Президент (Анжей Дуда – ред.) бойкотировал этот момент, потому что там был лидер Беларуси Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отграничение, среди прочего, в связи с участием Беларуси на украинском фронте", – объяснил репортер Гжегож Урбанек.

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Источник из окружения Дуды, с которым общался телеканал Interia, подтвердил, что президент Польши намеренно уклонился от участия в "семейном фото" с Лукашенко.

"Такие жесты в политике имеют большое значение, и это был сознательный поступок президента", — добавил источник.

Напомним, что в МИД Украины поблагодарили премьер-министра Польши Дональда Туску за подтверждение принципа "ничего об Украине без Украины".