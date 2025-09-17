Навроцкий рассматривает возможность размещения ядерного оружия в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент ПольшиКароль Навроцкий заявил, что страна должна присоединиться к ядерному обмену и развивать собственный гражданский и военный ядерный потенциал.

Об этом он рассказал в интервью LCI.

"Да, безусловно. Мы говорим не только о гражданском ядерном потенциале, но и о военном в Польше. Мы еще не используем ядерную энергию, но знаем, насколько этот потенциал важен, в частности для энергетической безопасности. Именно поэтому сотрудничество с Францией имеет большое значение", - сказал Навроцкий в интервью французским журналистам.

Он уточнил, что партнерство с Францией будет закреплено в рамках Нансийского договора.

"Я, как президент Польши, считаю, что страна должна быть частью ядерного обмена. Она должна иметь собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные. Именно на это направлено партнерство между Польшей и Францией, и это станет возможным благодаря Нансийскому договору, который я подпишу", - отметил он.

Навроцкий добавил, что Польша планирует развивать это направление. "Возможно, рано говорить о создании собственного военного ядерного потенциала, но если вы спросите, должна ли Польша быть частью ядерного обмена, я скажу: да, конечно. Как президент, я хочу сделать все, что даст гарантии безопасности для страны. Эти гарантии уже обеспечивает польская армия, население готово даже выделять средства на вооружение, но их также дают и наши союзники. И как член НАТО мы хотим этим пользоваться", - заявил президент.

