Президент Польши хочет усложнить получение гражданства для иностранцев

Президент Польши Кароль Навроцкий готовит законопроект о запрете идеологии «бандеризма». Ожидается, что документ будет внесен в Сейм на следующей неделе и может стать основанием для новых политических дискуссий в стране.

Об этом сообщил глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий, пишет РАР.

Богуцкий сообщил, что уже в понедельник президент Польши передаст маршалу Сейма два законопроекта.

Первый документ касается правил приобретения польского гражданства. В нем предлагается продлить срок, после которого иностранцы, в том числе и украинцы, могут подавать заявки на получение гражданства. По словам чиновника, это решение имеет исключительный характер. Он напомнил, что президент Навроцкий ранее призвал увеличить этот срок с трех до десяти лет непрерывного проживания в стране.

Второй законопроект направлен на внесение изменений в Уголовный кодекс и закон об Институте национальной памяти. Речь идет об уголовной ответственности для тех, кто будет пытаться распространять идеологию «бандеризма» на территории Польши или пропагандировать так называемую «волынскую ложь».

Богуцкий подчеркнул, что президент Республики Польша не позволит оказывать на себя или на польское общество любое давление или шантаж.

Напомним, ранее мы писали о том, что польский Сенат поддержал новый закон, который регулирует пребывание иностранцев и оказание помощи гражданам Украины.